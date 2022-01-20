Derse giren Çıldır Kaymakamı Bayram, öğrencilere doğanın önemini anlattı

ARDAHAN (AA) - Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, ortaokul öğrencilerine "Biyolojik Çeşitlilik, Tabiat Turizmi ve Biyokaçakçılıkla Mücadele" konulu ders verdi.

Kaymakam Bayram, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürü Özgür Arslan ve doğa koruma görevlileri ile Çıldır Aşıkşenlik Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile sınıflarında bir araya geldi.

Bayram, burada öğrencilere doğa konusunda ders verdikten sonra yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinlik için öğrenciler ile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DKMP tarafından düzenlenen "Biyolojik Çeşitlilik, Tabiat Turizmi ve Biyokaçakçılıkla Mücadele" konulu dersin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize tabiatın korunması ve biyoçeşitliliği anlattık. Bunların önemini ifade ettik. Ardahan bu konuda çok özel bir yer. Biz de bunun bilinmesi için buradayız. Gençlerin bu konularda bilgi sahibi olmasını önemsiyoruz. Örneğin bölgemizde çok sayıda endemik bitki var. Ardahan bu alanda çok zengin bir yer. Çıldır Gölümüz, ayrı bir değerimiz. Ayrıca doğa turizmini geliştirmek istiyoruz. Çıldır Gölü'müzü görmeyen öğrencimizin olmasın istiyoruz."

Daha sonra Bayram ve görevliler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.