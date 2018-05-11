Öğrencilerine Kocası ile Çekilmiş Uygunsuz Fotoğraflarını Gösteren Öğretmen Hapis Cezası Aldı
ABD'de ders sırasında öğrencilerine kocası ile uygunsuz fotoğraflarını gösteren öğretmen, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Miamisburgh Orta Okulu'nda öğretmenlik yapan Jessica Langford, sınıfındaki öğrencilere uygunsuz fotoğraflarını gösterdi. 14 yaşındaki çocuklara kocası ile cinsel ilişki esnasında yatakta çekilmiş fotoğraflarını gösteren öğretmen, şikayet üzerine mahkemeye çıktı.
ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ RAHATSIZ HİSSETMİŞ
Öğrencilerin fotoğraflar sebebiyle kendilerini "rahatsız ve garip" hissettiklerini söylediği öğrenildi. Öğretmenin ayrıca iPhone, ayakkabı ve çeşitli hediyeler aldığı 14 yaşındaki bir çocukla ilişkiye girdiği için süren bir davası daha olduğu öğrenildi.
HAPİS YOLU GÖZÜKTÜ
Langford ayrıca ders sırasında bir öğrencisinin kucağına oturduğu iddiasıyla da soruşturulmuştu. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden kadın geçtiğimiz ay çıktığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu. Üç çocukla yasa dışı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen kadının 29 Mayıs'ta hapse gireceği açıklandı.
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resimli uydguklamali seks dersi vermis medeni abd li kariögretmenCevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle öğretmenimiz olduda okumadıkmı dersimizin konusu neydi nerede kalmıştık :pCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır