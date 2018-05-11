Öğrencilerine Kocası ile Çekilmiş Uygunsuz Fotoğraflarını Gösteren Öğretmen Hapis Cezası Aldı

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Miamisburgh Orta Okulu'nda öğretmenlik yapan Jessica Langford, sınıfındaki öğrencilere uygunsuz fotoğraflarını gösterdi. 14 yaşındaki çocuklara kocası ile cinsel ilişki esnasında yatakta çekilmiş fotoğraflarını gösteren öğretmen, şikayet üzerine mahkemeye çıktı.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ RAHATSIZ HİSSETMİŞ

Öğrencilerin fotoğraflar sebebiyle kendilerini "rahatsız ve garip" hissettiklerini söylediği öğrenildi. Öğretmenin ayrıca iPhone, ayakkabı ve çeşitli hediyeler aldığı 14 yaşındaki bir çocukla ilişkiye girdiği için süren bir davası daha olduğu öğrenildi.

HAPİS YOLU GÖZÜKTÜ

Langford ayrıca ders sırasında bir öğrencisinin kucağına oturduğu iddiasıyla da soruşturulmuştu. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden kadın geçtiğimiz ay çıktığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu. Üç çocukla yasa dışı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen kadının 29 Mayıs'ta hapse gireceği açıklandı.