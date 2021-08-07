Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
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Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı

Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sahile 50-75 metre mesafede denizde boğulma tehlikesi geçiren caretta caretta, tedavi için getirildiği HAYTAP Sahra Hastanesi'nde veterinerlerin müdahalesine rağmen öldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sahile 50-75 metre mesafede denizde boğulma tehlikesi geçiren caretta caretta, tedavi için getirildiği HAYTAP Sahra Hastanesi'nde veterinerlerin müdahalesine rağmen öldü. Plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettayı HAYTAP'a getiren, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ise gözyaşı döktü. 

Sorgun Sahili'nde devriye gezerken, sahile 50-75 metre mesafede batıp çıkancaretta carettayı fark eden DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, cankurtaranların da yardımıyla denizden çıkararak, yangın felaketi nedeniyle Manavgat'ta kurulan HAYTAP Sahra Hastanesi'ne getirdi. Caretta carettanın poşet ve misina yuttuğunu belirten HAYTAP Alan Sorumlusu Zuhal Arslan, "Arkadaşımız acil olarak buraya getirdi, ilk müdahaleyi veterinerlerimiz yaptılar ve halen yapmaya devam ediyorlar. Maalesef misina ve poşet yuttuğu içinde uzun süre nefessiz kalmış, akciğerleri su toplamış" dedi.

'BU CANI SİZ ÖLDÜRDÜNÜZ' FERYADIHAYTAP Sahra Hastanesi'ne geldiği andan itibaren veterinerler tarafından müdahale edilen caretta caretta, tüm çabalara rağmen öldü. Müdahalede bulunan veteriner hekim Ebru Güder, "Solunumu yoktu çünkü yabancı cisim yutmuş. Misina çıkardık, entübe ettik, boğulduğunu gösteren işaretler vardı. Bol miktarda köpük vardı. Gerekli medikal tedaviyi yaptık ancak sonuç alamadık. Üzgünüm" diye konuştu.Caretta carettanın öldüğünü öğrenen DEKAFOK Başkanı Akyol ise başını ve kabuğunu okşayarak, gözyaşları içinde, çevreyi kirleten ve malzemelerini sahilde bırakan olta balıkçılarına "Bu canı siz öldürdünüz" diye seslendi. İSKELETİ MÜZEYE BAĞIŞLANACAK

Ölen caretta carettanın Ulualan mevkisinde bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği kampı yakınlarında toprağa gömüleceğini anlatan dernek gönüllüsü Fatih Polat ise "Bu kaplumbağanın midesinde plastik ve bağırsaklarına kadar gitmiş olduğunu tahmin ettiğimiz misina var. Bundan dolayı beslenememiş ve beslenemediği için de güçsüz kalmış ve uzun süre de suyun altında kaldığı için boğulmasına sebep olmuş. Biz onu Ekolojik Araştırmalar Derneği olarak alıp Ulualan'da bulunan kamp alanımızda gömeceğiz. Birkaç yıl sonra da iskeletini alıp biyoçeşitlilik müzelerine bağışlayacağız" diye konuştu.


Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı
Dernek başkanı, plastik ve misina nedeniyle ölen caretta carettaya ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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