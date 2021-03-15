Dernek Başkanı Ekinay yeni hedeflerini açıkladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına yeniden seçilen Abdül Ekinay, yeni dönem hedeflerinin, köylerinin kalkınması için yeni projeler hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Derneğin olağan genel kurul toplantısı Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı. Mevcut başkan Abdül Ekinay, yeniden aynı göreve seçilerek güven tazeledi. Desteklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Abdül Ekinay, her zamankinden daha fazla çalışarak tüm üyelerimize ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. Yönetim Kurulumuza onay verip devamını dileyen üyelere, geçmiş yönetimde görev almış arkadaşlara da katkılarından dolayı teşekkür eden Ekinay, yaptıkları çalışmalar ve yeni dönem hedefleri ile ilgili olarak da "Sıradan bir dernek olmak istemiyoruz. Köyümüzün gelişip kalkınması noktasında yeni projeler üretip hem köyümüze, ilçemize ve ülkemize faydalı olmak noktasında gayret sarf edeceğiz. Bu noktada öncelikli olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bunu sağlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Abdül Ekinay başkanlığındaki Yönetim Kurulu; Recep Hüner, İrfan Sezen, Etem Konya, Nedim Yıldırım, Hayati Huylu, Salih Konca, I.Erdinç Taş, İlhan Cin ve Ercan Dere'den oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı