Dermatolog Dr. Ersin Aydın, diş sıkma ve çene ağrılarının sorumlusu çene kası olabilir

Dermatolog Dr. Ersin Aydın, diş sıkma ve çene ağrısının sorumlusunun çene kası (masseter) olabileceğini açıklayarak, geceleri strese bağlı nedenlerle fark etmeden bu kası sıkabileceğimizi ve bunu alışkanlık halinde sürekli yaptığımızda ise çene bölgemizde özellikle dişlerimize sıkıntı veren ağrılar yaşayabileceğimizi söyledi.

Dermatolog Dr. Ersin Aydın, diş sıkma ve çene ağrısına neden olan durumun masseter kası olabileceğini açıklayarak, masseter botoks tedavisi ile bu ağrılara çözüm bulunabileceğini söyledi.

"ÇENE VE DİŞ YAPISINDA BOZULMALAR GÖRÜLEBİLİR"

Dermatolog Dr. Ersin Aydın , "İnsan yüzünde gün içinde farklı amaçlarla kullanılan yaklaşık 40 tane kas var. Bunlardan masseter yani çene kası ise en sık kullandığımız kaslardan. Yüzün yan tarafında bulunan ve elmacık kemiğini alt çeneye bağlayan bu kası çoğunlukla yemek yerken çiğnemek için kullanırız. Ancak geceleri strese bağlı nedenlerle fark etmeden bu kası sıkabiliriz. Bunu alışkanlık halinde sürekli yaptığımızda ise çene bölgemizde özellikle dişlerimizde sıkıntı veren ağrı benzeri problemler oluşabilir. Sıkmanın devam etmesi sonucunda ise çene ve diş yapısında bozulmalar görülebilir. Tüm bu fiziksel sıkıntılar sonucu oluşan kas sıkması zamanla çenede yorgunluk ve sıkıntı yaratıcı psikolojik bir duruma neden olabilir." dedi.

"UYKU ESNASINDA GERGİNLİK YARATAN KASIN GEVŞEMESİ İÇİN BOTOKS UYGULUYORUZ"

Dermatolog Dr. Ersin Aydın, çok sık rastlanan diş ya da çene sıkma olayının tedavisinin aslında çok basit olduğunun belirterek: "Özellikle uyku esnasında gerginlik yaratan, yüze basınç uygulayan masseter kasının gevşemesine yardımcı olmak için botoks uyguluyoruz. Bu sayede çene sıkma ya da diş gıcırdatma problemi hafifliyor. Masseter kasına uyguladığımız botoks, o bölgedeki sinir sinyallerini geçici olarak pasifleştiriyor. Kasların kullanımı zayıfladığı için çeneniz rahatlıyor." dedi.

"KASIN NORMALDEN FAZLA BÜYÜMESİ İLE ÇENEDE ESTETİK OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ OLUŞUR"

Dr. Ersin Aydın, bazı kişilerin masseter kasını fazla kullandığının altını çizerek: "Bu durumda kasın normalden fazla büyümesi ile çenede estetik olmayan bir görüntü oluşur. Bu problemde de çözüm, masseter botoksudur. Çene kasına yapılan botoks ile çene bölgesi daha narin bir görünüme kavuşur. Bir yandan çene hattında ovallik ve diğer yandan masseter kası gevşeyerek çenede rahatlık oluşur. Kısacası uygun kişilerde ameliyatsız çene estetiği anlamına gelen işlevsel bir tedavidir. Masseter botoksu, sonuçları itibarıyla doğal ve ağrısız bir uygulamadır. Bu sayede yüz de şekillendirilir." dedi.

"MASSETER BOTOKSU TEKRARLANAN BİR UYGULAMADIR"

Dermatolog Ersin Aydın, "Masseter kasına yapılan işlemin sonucu 2 ile 8 hafta arasında belirginleşmeye başlar. Doğal bir görünüm sağladığı için yüksek hasta memnuniyeti vardır. Ancak masseter botoksu tedavisi diğer botoks tedavilerinde olduğu gibi tekrarlanan uygulamalardır. Sürekli memnuniyet için belirli aralıklarla masseter botoks uygulamasına devam etmek gerekebilir." dedi.

Melis Yaşar Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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