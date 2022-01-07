Derinkuyu'da "Necip Fazıl Kısakürek'e Vefa" etkinliği - Haberler
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Derinkuyu'da "Necip Fazıl Kısakürek'e Vefa" etkinliği

Derinkuyu'da
AA / Osman Aytekin - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Zeliha Ekmekci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Necip Fazıl Kısakürek'e Vefa" etkinliği düzenlendi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Zeliha Ekmekci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde " Necip Fazıl Kısakürek'e Vefa" etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Murat Demirtaş'ın açış konuşmasının ardından, Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Kısakürek'in "Bekleyen", Belediye Başkanı Bülent Aksoy da "Zindandan Mehmet'e mektup" şiirlerini okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak'ın da katıldığı etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı koronun, Kısakürek'in bestelenmiş şiirlerini seslendirmesinin ardından sona erdi.

AA / Osman Aytekin - Son Dakika Haberleri

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