Derinden şiiri sözleri! Masumlar Apartmanı Barış Diri Derinden sözleri!
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Derinden şiiri sözleri! Masumlar Apartmanı Barış Diri Derinden sözleri!

23.03.2021 23:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:50
Derinden şiiri sözleri! Masumlar Apartmanı Barış Diri Derinden sözleri!

Masumlar apartmanında çalınan Derinden şarkısının sözleri merak edildi. İşte Barış Diri Derinden sözleri!

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Unutma ben şarkısı izleyicilerin beğenisini topladı. İşte, Derinden sözleri! Barış Diri Derinden sözleri!

DERİNDEN

(Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor Ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum)

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden

Söz Yazarı: Hüseyin Barış Diri

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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