Derince Stadında sona gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derince Stadında sona gelindi

Derince Stadında sona gelindi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyespor stadında yaptığı yenileme çalışmasında sona geldi.

Amatör spora ve sporculara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanlara da büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin önde gelen spor tesisleri arasında yer alan ve birçok amatör müsabakaya ev sahipliği yapan Derince Belediyespor Tesislerinde yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan bakım çalışmasında sona gelindi.

ZEMİN DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında 7 bin 900 metre kare alana sahip stadın doğal çim yüzeyi yenileniyor. Futbol sahasının zeminine çim serimi öncesi rejetasyon tabaka kumu serildi. Zemine son olarak FİFA standartlarına uygun futbol sahalarına özel üretim rulo çim serimi gerçekleştirilecek.

SULAMA SİSTEMİ

Zemin çalışmalarıyla birlikte stada Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yeni drenaj sistemi kuruldu. Saha 15 başlıkla düzenli olarak sulanacak. Alan çim serilmesinin ardından müsabakalara hazır hale gelmiş olacak.

Kaynak: Bültenler

Son dakika gündem: KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Son dakika gündem: KOCAELİ-KORKULUKLARIN KIRILMASIYLA 2'NCİ KATTAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Derince Stadında sona gelindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 08:34:49. #1.15#

title