Derince Stadı yenileniyor
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Derince Stadı yenileniyor

Derince Stadı yenileniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Belediyespor stadında yenileme çalışması yapıyor.

Amatör spora ve sporculara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanlara da büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin önde gelen spor tesisleri arasında yer alan ve birçok amatör müsabakaya ev sahipliği yapan Derince Belediyespor Tesisleri yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesi'nce bakıma alındı.

ZEMİN DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışma kapsamında 7 bin 900 metre kare alana sahip stadın doğal çim yüzeyi yenileniyor. Yenileme çalışması kapsamında müsabakalardan dolayı yıpranan çimler ekipler tarafından kaldırıldı. Saha yüzeyinde yapılacak çalışmalar için toprak yüzey 50 cm derinliğinde alınarak doğal çim katmanları (vejetasyon) çalışması yapılacak. Ekipler, alanı aslına uygun olarak çakıl ve kum tabakası serilecek.

ÇİM YENİLENECEK

Zemin düzeltme işlemlerinin ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yeni drenaj sistemi kurulacak. Saha 15 başlıkla düzenli olarak sulama yapabilecek. Alana daha sonra doğal çim serimi yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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