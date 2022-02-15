Derince'de projeler masaya yatırıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İshakçılar'da düzenlenen toplantıda muhtarlar ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

İshakçılar Kültür Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, yapılan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Başkan Aygün, Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'ı kapsayan çalışmalar olmak üzere ilçe genelinde hayata geçirdikleri projelere değindi. Köylerdeki yatırımların devam ettiğini belirten Başkan Aygün, içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi'nin yer aldığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile Tahtalı Göleti Doğa Park projelerinin de tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdama ve ekonomiye çok önemli bir katkı sunacağını belirtti. - KOCAELİ