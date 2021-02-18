Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir?
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Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir?

18.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:39
Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir?

Eren Talu ve Defne Samyeli'nin küçük kızları Derin Talu son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Peki,S osyal medyada verdiği pozlarla gündeme gelen Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir?

Eren Talu ve Defne Samyeli'nin küçük kızları Derin Talu son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Peki, Sosyal medyada verdiği pozlarla gündeme gelen Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

DERİN TALU KİMDİR?

Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.

2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor. Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu.

İstanbul'da aldığı lise eğitimi sonrasında iyi bir kariyer planlaması için yurt dışında eğitim almak isteyen Derin Talu, Los Angeles'a gitti.

Oyuncu ve manken olmak isteyen Derin Talu, şimdiden fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Podyumdaki ilk deneyimini geçtiğimiz dönemlerde yaşayan Derin Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer almıştı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Derin Talu boyu: 1.73

Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kimdir, kaç yaşında,nereli, mesleği nedir?
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