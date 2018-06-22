Derin Talu, Annesi Defne Samyeli ile Cem Yılmaz Aşkına Onay Verdi

Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin önceki gün tek başına Bebek'te görüntülendi. Derin Talu, annesinin ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"KENDİSİNİ SEVİYORUM"

Samyeli'nin 14 yaşındaki kızı Derin Talu, 2 ay önce annesiyle ilişki yaşamaya başlayan Cem Yılmaz için "Kendisini seviyorum" demekle yetindi.

Derin Talu

OĞLUYLA TANIŞTIRDI

Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli'nin ilişkisi kısa zaman önce basına yansımıştı. Yılmaz son olarak sevgilisi Defne ile oğlu Kemal'i tanıştırdı.

DEREN TALU'YA ROL VERDİ

Cem Yılmaz, üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdi. Talu, ilk kez bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek.