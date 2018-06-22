Derin Talu, Annesi Defne Samyeli ile Cem Yılmaz Aşkına Onay Verdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sessizliğini bozdu. Talu, Yılmaz için "Kendisini seviyorum" dedi.
Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin önceki gün tek başına Bebek'te görüntülendi. Derin Talu, annesinin ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
"KENDİSİNİ SEVİYORUM"
Samyeli'nin 14 yaşındaki kızı Derin Talu, 2 ay önce annesiyle ilişki yaşamaya başlayan Cem Yılmaz için "Kendisini seviyorum" demekle yetindi.
OĞLUYLA TANIŞTIRDI
Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli'nin ilişkisi kısa zaman önce basına yansımıştı. Yılmaz son olarak sevgilisi Defne ile oğlu Kemal'i tanıştırdı.
DEREN TALU'YA ROL VERDİ
Cem Yılmaz, üzerinde çalıştığı yeni filminde Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu'ya rol verdi. Talu, ilk kez bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek.
YORUMLAR (14)
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deren talu mu derin talumu iki simide kullanmışlar aynı kişiden bahsederken. . zaten eğer derin ise hemen deren olarak değiştirsin bence. . çünki genelde bu isimle ilgili ''derinlere dalmak'' gibi argo espirileri çok yapılır. . sakın çocuğunuzun adını derin diye koymayın. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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zenginin parası züğürdün çenesi durumuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kızı annesinin yanında stajyer gibi Bunlar aynı padişahlık gibi babadan çocuğuna geçen saltanat değil edepsiz ve ahlaksız hayatCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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birazz büyü sana da basar cem. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bi 14 yaşında bi 21 yaşında diyor kaç yaşında bu kızCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır