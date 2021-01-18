Derikli kadınlar, lavanta üreterek kazanacak

MARDİN'in Derik ilçesinde kadın istihdamına yönelik başlatılan 'Bir dünya üreten kadın' projesi kapsamında belediye tarafından 3 kırsal mahallede 15 kadına 255 dönümlük arazi hibe edildi. Proje koordinatörü Sultan Özen, ilk etapta 15 olan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu lavanta bahçelerinin hem ilçe ekonomisine hem de ailelerimizin ekonomisine oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. En önemlisi dezavantajlı kadınlarımızın mevsimlik işçi olarak, dışarıya göndermeyecek olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Dicle Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Derik Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 'Bir dünya üreten kadın' projesi kapsamında ilçenin 3 kırsal mahallesinde 15 kadına 255 dönümlük arazi hibe edildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür'ün girişimleriyle sürdürülen projede, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilerek, yaşam kalitelerinin artırılması ve mevsimsel göçün önüne geçilerek, köylerinde kalmaları hedefleniyor.

'ÇOK EZİYET ÇEKİYORDUK'Kırsal Atlı Mahallesi'ndeki lavanta ekiminde çalışan ortaokul mezunu Cahide Ektiren (18), projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyuz. Çalışmak için diğer illere gidiyorduk. Çok eziyet çekiyorduk. Arkadaşlarımız yolda kaza yapıyorlardı, annemizi, babamızı göremiyorduk. Burada arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Anne ve babamızı da görüyoruz. Bu projeyle evlerimize para götürüyoruz" diye konuştu.15 KADINDAN FAZLASI HEDEFLENİYORDerik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili ve Proje Koordinatörü Sultan Özen, "Bu projeyle 15 kadınımıza istihdam alanı yaratmış olduk. İlçemizde yaklaşık 255 dönüm üzerinde yapılacak olan lavanta bahçelerinin hem ilçe ekonomisine hem de ailelerimizin ekonomisine oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. Toplumun temel taşı olan kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kadınların yaşam kalitesini güçlendirmek için bundan sonraki dönemlerde de onların yanında olacağız. En önemlisi dezavantajlı kadınlarımızın mevsimlik işçi olarak dışarıya göndermeyecek olmamızın sevincini yaşıyoruz. Şuan kadın sayısı 15 olabilir ama ilerleyen zamanlarda daha fazlasını hedeflemekteyiz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Atlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lokman Geçgel de (50), 35 dönümlük buğday arazisine lavanta ekmeye karar verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"İnşallah pişman olmayız. Durumu olmayan aileler bununla geçimini yapar. Burada en az 60 aile çalışıyor. Katkımız olursa da ne mutlu bize."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ