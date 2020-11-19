Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor
19.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:29
Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.
Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.
Derik Belediyesi, önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Belediye ekipleri Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri hastane ve evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ziyaretler sırasında annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek çeşitli hediyeler takdim ediyor. Belediyenin projesi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı