Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

19.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:29
Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ziyaret edip hediye veriyor.

Derik Belediyesi, önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Belediye ekipleri Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri hastane ve evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ziyaretler sırasında annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek çeşitli hediyeler takdim ediyor. Belediyenin projesi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - MARDİN

Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor
Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Derik Belediyesinden 'Kariyer Günleri' projesi
Derik Belediyesinden "Kariyer Günleri" projesi
Derik, şehit kaymakamını unutmadı
Derik, şehit kaymakamını unutmadı
- Terter'de sığınaklarda yaşayan halk evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor
- Terter'de sığınaklarda yaşayan halk evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan Berk Oktay İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Cenk Tosun Şenol Güneş Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Milli Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derik Belediyesi vatandaşların mutluluklarına ortak oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 12:30:41. #1.14#
title