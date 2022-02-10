Dergiye kapak olan Eser Yenenler, kıyafetini eleştiren Bilgehan Demir'le birbirine girdi

Son olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının sunuculuğunu yapan Eser Yenenler, 2019 senesinde nikah masasına oturduğu 2015 Miss Turkey yarışması 4'üncüsü Berfu Yenenler ile bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. İkili dergi için birbirinden renkli pozlar verdi. Ancak çiftin pozlarını beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Bunlardan biri de ünlü spiker ve gazeteci Bilgehan Demir'di.

"GİYDİĞİNİZ HİÇBİR KIYAFET YAKIŞMIYORSA DAHA ÇİRKİNİNİ GİYİN"

İkilinin pozlarını beğenmeyen Demir, "Giydiğiniz hiçbir kıyafet üzerine yakışmıyorsa daha çirkini giyin, yakışacaktır" yorumunu yaptı. Bu yoruma cevapsız kalamayan Eser Yenenler ise "Yaptığınız hiçbir iş tutmuyorsa insanlara daha çirkin yorumlarda bulunun, o yorumlar tutacaktır" karşılığını verdi.

"BENİ KENDİNLE KARIŞTIRMA"

Demir ise Yenenler'e "Kendinle karıştırma iş tutamama meselesini. 15 senedir boksta zirvedeyiz bekleriz. Gayet de güzel bir yorumdu benimki Eser. Neden alındın birader" dedi.

Bilgehan Demir