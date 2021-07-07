Dergi temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirdi

Dünya Dergiler Birliği üyesi dergi temsilcileri, Kovid-19 salgını dolayısıyla ara verdikleri aylık buluşmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Dünya Dergiler Birliği üyesi dergi temsilcileri, Kovid-19 salgını dolayısıyla ara verdikleri aylık buluşmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Geçen yıl hayatını kaybeden dergi dünyasının önemli ismi Asım Gültekin öncülüğünde başlatılan buluşmalar, pandemi öncesi 15 yıldır aralıksız olarak her ay sürdürülüyordu.

Eyüpsultan'daki Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda dergi temsilcileri, Türkiye'de dergiciliğin gelişimi açısından buluşmaların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Pandemi sürecinin dergilere etkisinin de konuşulduğu buluşmada, bu sürecin dijitalleşmeyi hızlandırdığına değinildi ve dergilerin varlığını devam ettirmesi için gerekli tedbirler konuşuldu.

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşmaya katılan dergi temsilcilerine teşekkür ederken, buluşmaların önemine vurgu yaptı.

Toplantıda pandemiden dolayı aksayan projelerin yeniden gündeme alındığını belirten Uçar, geçen sene salgından dolayı yapılamayan dergi fuarının bu yıl gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Uçar, dergicilerin katkılarıyla haftalık bir program icra edilmesi ve "Dergicilik Kongresi" gibi konuları müzakere ettiklerini aktararak, "Bünyemizdeki Genç Dergiler Birliğinin faaliyetleri de başkan Tuba Nur Sucu tarafından katılımcılara aktarıldı ve genç dergilerin, dergiciliğin problemleri tartışıldı. Okul Dergilerinin yeni dönemde yapacağı faaliyetler değerlendirildi.

Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi, İrfan Mektebi, Davet Mektebi, Genç Okur Dergisi, Kırık Akıl, Hane ve Hemhal dergileri adına katılan dergici arkadaşlar hem dergileri hem de dergiciliğin seyri hakkında bilgiler aktarıp müzakereye açtılar." dedi

İlki Rasim Özdenören ile ilgili olan dergilerin "ortak gündem" konusunun değerlendirdiğine işaret eden Metin Uçar, bir sonraki ortak temayı Asım Gültekin olarak belirlediklerini ifade etti.

Uçar, 15 Temmuz'un 5. yılı olması sebebiyle de Eyüpsultan meydanında 15 Temmuz'la ilgili dergi kapakları sergisi ve bir panel düzenleyecekleri bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı