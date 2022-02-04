Dereyörük Köy Muhtarı Ziya Demir hayatını kaybetti - Haberler
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Dereyörük Köy Muhtarı Ziya Demir hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dereyörük Köy Muhtarı Ziya Demir hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Köyü Muhtarı Ziya Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük Köyü Muhtarı Ziya Demir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Demir, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhum Demir'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığında toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Dereyörük Köy Muhtarı Ziya Demir hayatını kaybetti

Dereyörük Köy Muhtarı Ziya Demir hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ziya Demir, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Haber

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