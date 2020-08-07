Dereye yuvarlanan itfaiye aracı vinç yardımıyla çekildi Dereye yuvarlanan itfaiye aracı vinç yardımıyla çekildi Giresun'da Duroğlu Belediyesine ait itfaiye aracı freni boşalarak dereye yuvarlanırken kazada can kaybı yaşanmadı.

Dereye yuvarlanan itfaiye aracı vinç yardımıyla çekildi

GİRESUN - Giresun'da Duroğlu Belediyesine ait itfaiye aracı freni boşalarak dereye yuvarlanırken kazada can kaybı yaşanmadı.

Akşam saatlerinde Giresun'un Duroğlu beldesinde Duroğlu Belediyesi'ne ait itfaiye aracı park halindeyken freni boşalarak dere yatağına yuvarlandı. Dere yatağında ters dönen itfaiye aracı olay yerine gelen vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. İtfaiye aracının içerisinde ve çevresinde kimsenin olmamasından dolayı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA