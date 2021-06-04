DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan kamyonetin sürücüsü Yücel Yaşar (32), yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan kamyonetin sürücüsü Yücel Yaşar (32), yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Serik İlçesi Çakallık Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Yaşar yönetimindeki kamyonet Çakallık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, köprüden dereye uçtu. Gürültüyü duyan çevredekiler, kamyonet sürücüsünü araçtan çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, sürücü Yücel Yaşar'ı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bir başkası olabileceği düşüncesiyle arama yaptı. Arama sonunda bir başkasının olmadığı anlaşıldı.

DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
DEREYE UÇAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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