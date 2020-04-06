Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi Antalya'da yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil dereye uçtu.

Antalya'da yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil dereye uçtu. Araç içinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden, Konyaaltı Belediyesine doğru seyir halinde bulunan Murat Sezer idaresindeki 07 FYH 50 plakalı otomobil yağışlı ve kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce kaldırıma çarpan otomobil daha sonra yol kenarındaki dereye uçtu. Otomobil hızla suya gömülürken, Sezer kendi imkanlarıyla otomobilin üzerine çıktı. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri botla sürücünün yanına ulaştı. Aracının üzerinde oturarak kurtarılmayı bekleyen Murat Sezer'i, itfaiye ekipleri botla kıyıya çıkardı. Boyunluk takılan Sezer, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Suya gömülen aracın sileceklerinin çalışmaya devam ettiği görüldü. Otomobil çekici yardımıyla sudan çıkarılıp, otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA