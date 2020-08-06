Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
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Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
06.08.2020 21:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:13

Adana'nın Kozan öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana gelen olay, evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki dereye balık tutmaya gitti. Dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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