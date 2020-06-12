Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
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Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı Akıncı dizisiyle el sıkıştı.

12.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:59

Son olarak işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açarak gündeme gelen Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, ilk dizi deneyimi için el sıkıştı. Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı Akıncı dizisiyle anlaştı.

İLK DİZİ TECRÜBESİNİ YAŞAYACAK

Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

DAHA ÖNCE "SON KALE HACIBEY" FİLMİNDE ROL ALMIŞTI

Talu daha önce Yurdaer Okur'la "Son Kale Hacıbey" adlı uluslararası ortaklı filmde rol almıştı. Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in de kadrosunda yer alacağı Akıncı dizisinin kadın başrol oyuncusu henüz belli olmadı.

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
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