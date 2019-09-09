09.09.2019 11:06

Ardeşen ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Deremezra Kültür ve Turizm Festivali" kapsamında unutulmaya yüz tutmuş gelenekler canlandırıldı.

Ardeşen ilçe merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, organik tarım ve hayvancılığın sürdüğü, bin 100 metre yükseklikteki Deremezra Yaylasında gerçekleştirilen festivalde, birçok etkinlikle geçmiş gelenekler yaşatılmaya çalışıldı.

Doğaseverlerin kamp kurduğu, tulumun eşliğinde horon oynandığı festivalde, mısır ayıklama, hızar ile kütük kesme, kara kovanın ağaca yerleştirilmesi yarışları düzenlendi.

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğanın gençlerin geçmişe dair gayretleri, geçmişi geleceğe taşıma çabaları ve yöre sakinlerinin belki de yıllarca kullanmadıkları evlerini açıp bacaların tütmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bölgenin korunarak gelecek kuşaklara bu şekilde aktarılması için çaba harcadıklarını ifade eden Kahya, "Karadeniz yaylaları yaşamın zorluklarının yanında bin bir türlü güzelliği ve hikayeyi içinde barındırıyor. Biz de geleneklerimizi geleceğe taşıma adına böyle bir festival organize ettik. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA