Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu
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Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Güncel

Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu Balıkesir'in Kadıncık Deresinde kirlilik yaşanıyor, kötü koku yazlıkçıların kabusu haline geldi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orjan, İmko ve Haberkent sitelerinin yakınından denize dökülen ve 1.

Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu

Balıkesir'in Kadıncık Deresinde kirlilik yaşanıyor, kötü koku yazlıkçıların kabusu haline geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Orjan, İmko ve Haberkent sitelerinin yakınından denize dökülen ve 1.Derece Doğal Sit Alanı olan Kadıncık Deresinde kirlilik yaşanıyor. Bu sebeple ortaya çıkan kötü koku ise yazlıkçıların ve tatilcilerin tepkisine sebep oluyor

Burhaniye'de yaklaşık 20 bin insanın yaşadığı yazlıkların arasından denize dökülen Kadıncık Deresindeki kirlilik çevrecilerin tepkilerine neden oldu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 19.02.2010 gün ve 5492 sayılı kararı ile 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen deredeki kirlilik dikkatleri çekiyor. Balık ölümlerinin başlamasından korkan duyarlı vatandaşlar, derenin çevreye yaydığı kötü koku ve yaşanacak balık ölümlerinin önüne geçilmesi için önlem alınmasını istedi. Ören-Akçay yolunda derenin üzerindeki menfezlerin kapalı olması ve Çoruk mahallesinden gelen pis suların derenin kirlenmesine neden olduğunu anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, İmko, Orjan ve Haberkent siteleri yöneticileri olarak ilgili yerlere başvurduklarını söyledi. 2018 yılında yaşanan canlı ölümlerinin tekrarlanmaması için önlem alınmasını isteyen Mehmet Ali Uysal, "Kadıncık Deresi, Çoruk Deresi ile birleşip denize dökülüyor. Deniz sirkülasyonunun, gerek deniz ağzının, gerekse bulunduğumuz köprünün menfezlerinin tıkalı olması nedeniyle sürekli kirlenmektedir.2018 yılında burada canlı ölümleri başladığında gelip müdahale ettiler. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Çevre İl Müdürlüğüne ve Devlet Su İşlerine gerekli müracaatları yaptık. En son 20 Mayısta Orjan, İmko ve Haberkent siteleri yönetimleri olarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığına, gerek menfezlerin açılması,gerekse Çoruk Deresinin ve Kadıncık Deresinin ıslahı ile ilgili yazımızı yazdık. Bir saat önce de, Çevre Koruma Müdürü ile görüştüm. Hafta başından itibaren çalışmaya başlanacağını söyledi. Kendilerini bekliyoruz. Yaz gelirken burada yaşayan 20 bin insanın sağlığının bozulmaması için gerekli çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" dedi. Site sakinlerinden Cihat Önal da, "Ben de burada oturmaktayım. Bu derenin yaydığı koku yüzünden burada yürüyemez olduk. Evlerimizde bile oturamaz olduk. Yetkililerden buna kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Her sene bu sıkıntı yaşanıyor. Bu güne kadar da çözüm bulunamadı. Kısa zamanda çözüm olursa hepimiz mutlu oluruz" dedi.

Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu
Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu
Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu
Dereden yükselen kokular yazlıkçıların kabusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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