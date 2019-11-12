Derede erkek cesedi bulundu (2)
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Derede erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİBursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresi kenarında bulunan cesedin Emir Kavaz'a (25) ait olduğu belirlendi.

12.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:17
Derede erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

'nın ilçesi deresi kenarında bulunan cesedin Emir Kavaz'a (25) ait olduğu belirlendi. Kavaz'ın, 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden alınamadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün derede olduğu tahmin edilen Emir Kavaz'ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kimlik tesbiti yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri Kavaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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