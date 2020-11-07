Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı
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Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı

07.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:37
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı

Bursa'da Deliçay Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde meydana gelen olayda suyun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DARP VEYA YARA İZİNE RASTLANMADI

İtfaiye ekipleri, bu kişiyi dereden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde ceset üzerinde darp veya açık yara izine rastlanmadı.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Ceset, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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