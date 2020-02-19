Derecik kırsalında AT-40 füzesi ele geçirildi
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Derecik kırsalında AT-40 füzesi ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada AT-40 füzesi ve mühimmat ele geçirildi.

19.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:25
Derecik kırsalında AT-40 füzesi ele geçirildi

'nin ilçesi kırsalında tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada AT-40 füzesi ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34. ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Şubat 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Ormancık köyü kırsal alanında tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet AT-40 füzesi, 6 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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