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Derecik Balkaya camisi hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Derecik Balkaya camisi hizmete açıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen cami düzenlenen törenle hizmete açıldı.

derecik ilçesi Balkaya Mahallesinde hayursever vatandaşlar tarafından yapılan caminin açılış törenine Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Tabur Komutanı Binbaşı Cihan Nehir, İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, İlçe Müftü Vekili Serdar Kılıç ve kalabalık bir vatandaşlar katıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında gerçekleştirilen Balkaya Mahallesi Umurlu Camii açılış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, Camiler ve Din Görevlileri haftasında sınır ilçesi olan Derecik ilçesinde cami açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İmarında maddi ve manevi destekte bulunan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler.' buyurmaktadır. Fiziki yapısını tamamlayarak bu gün ibadete açtığımız caminin asıl inşaatı şimdi başlamaktadır. Camiyi cemaatle dolduğumuzda, ilim irfan yuvasına çevirdiğimizde, çocuk, genç, erkek ve bayan sesleriyle şenlendirdiğimizde asıl imarını gerçekleştirmiş olacağız. Derecikli kardeşlerimin bunu yapacaklarına canı gönülden inanıyorum" dedi. Ardından yaptığı dua ile cami ibadete açıldı. - HAKKARİ

Derecik Balkaya camisi hizmete açıldı

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Haber: Derecik Balkaya camisi hizmete açıldı - Haberler
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