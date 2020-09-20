Derebucak'ta okullar yüz yüze eğitime hazır Derebucak ilçesinde, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına ilçedeki okulların hazır olduğu bildirildi.

Derebucak ilçesinde, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına ilçedeki okulların hazır olduğu bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasından önce yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Akçay, ilçe genelindeki tüm okulların dezenfekte çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Öğrencilerin yeni eğitim döneminde hijyenik şartlarda eğitim almaları adına gerekli tüm çalışmaları özenle yerine getirdiklerini aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi noktasında gerekli her türlü titizliği ve hassasiyeti gösteriyoruz. Okullarımızın dezenfekte çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Derebucak Belediyemize ve personeline teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza da her türlü destek ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Derebucak'ta tüm okullarımız koronavirüs salgını tedbirlerine göre eğitim öğretime hazırdır."

Kaynak: AA