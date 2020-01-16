Derebucak'ta ödüllü bilgi yarışması

16.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:03

Konya'nın Derebucak ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü, 'Derebucaklı gençler dinimiz İslam'ı anlıyor' temalı bilgi yarışması düzenlendi.



Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Derebucak Müftülüğü ve Derebucak Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 'Konya İnsan Mektebi Projesi Okuma Davamız' kapsamında gönüllülük esasına göre ilçedeki farklı eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenecek olan bilgi yarışmasının işbirliği protokolünün imzalandığı belirtildi. Yarışma için son müracaat tarihinin 21 Şubat 2020 olduğu, yarışmanın ise 18 Nisan'da düzenleneceği kaydedildi.



Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin mili ve manevi değerlere uygun bir nesil olarak yetişebilmeleri için gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin yüce dinimiz İslam'la ilgili bilgilerini pekiştirmeleri, varsa eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin manevi bilgi, duygu ve düşüncelerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal bilgisini kavratmak, kitap okuma alışkanlıklarına katkıda bulunmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığına ait 'Dinim İslam' kitabından sorumlu olacaktır. Sınavda birinci olan öğrencimize bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 750 liralık para ödülü vereceğiz. Ayrıca ilk 15 içerisinde yer alan öğrencilerimizi de Çanakkale'ye götüreceğiz. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde sponsor olan ve tüm ödüllerimizi karşılayacak olan Derebucak Belediye Başkanımız Ahmet Kısa'ya ve Konya İnsan Mektebi projesinin baş mimarı İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'e teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA