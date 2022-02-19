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Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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Dere yatağında erkek cesedi bulundu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde R.Ç. adlı erkeğin derede cesedi bulundu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde R.Ç. adlı erkeğin derede cesedi bulundu. R.Ç.'nin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde sabah saatlerinde Kiraz ve Çuhane derelerinin kesiştiği noktada su üzerindeki kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesedin R.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Sedye üzerine konulan ceset, vinçle yola çıkarıldı. Bu sırada az sayıda kişi, ekiplerin çalışmasını izledi.Ceset morga götürülürken, R.Ç.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.


Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Dere yatağında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

112 Acil Çağrı, Başiskele, Otopsi, su, Güncel, Haberler

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