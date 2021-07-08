Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
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Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı

Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle merkeze bağlı Ozanlar köyünde dere taştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle merkeze bağlı Ozanlar köyünde dere taştı. Taşan dere, köyün kanalizasyon hattını patlatınca 2 aile evinde mahsur kaldı.

Düzce'de 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Ozanlar köyünde dere taştı. Taşan dere köyü sular altında bırakırken, kanalizasyon hattı da patladı. Patlayan kanalizasyondan akan pis sular ile birlikte deredeki su taşkınları 2 ailenin evine ulaşımı kapattı. Köy muhtarı Bülent Keser, dere kenarında evleri olan ve su taşkını sebebi ile yolu kapanan ailelerin yanlarına giderek herhangi bir sıkıntı ve sorunları olup olmadığını sordu. Evler, bahçeler ve ekilen mahsuller taşkın sonrasında sular altında kaldı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise oluşturdukları yollar ile evlerine girip çıkıyor. Ayrıca, AFAD ekipleri de köy muhtarı ile sürekli irtibatta olarak suyun yükselip yükselmediğini takip ediyor.

Muhtar köylüleri tek tek gezdi

Ozanlar deresinin taşmasının ardından bölgelerde incelemelerde bulunan muhtar Bülent Keser, dere yataklarında evleri olan ve yolları taşkınlar sebebi ile kapanan vatandaşlara giderek, herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu. - DÜZCE

Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı, kenarda evi olan 2 aile mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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