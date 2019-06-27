Dere içi temizleniyor
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Daha önceden ekiplerimizle birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan derenin temizlenmesi gerektiğini gözlemiştik. Zamanla dere yatağında oluşan ot ve atıkların temizlenmesi çalışmasını başlattık. Kısa zamanda dere içini temiz hale getireceğiz. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
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