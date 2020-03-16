Depremzedelerin konutlarının kura çekilişine koronavirüs önlemi DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için yaptırılan TOKİ Afet Konutları'nın kura çekilişi yapıldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören vatandaşlar için yaptırılan TOKİ Afet Konutları'nın kura çekilişi yapıldı. Hak sahipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimine alınmadı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından 'Afet Konutları' yapıldı. Yapımı tamamlanan konutlardan depremzedelere ayrılan 130'unun kura çekimi için tören düzenlendi. Acıpayam ilçesinde yapılan törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz katılırken, koronavirüs salgını nedeniyle hak sahipleri kura çekilişine alınmadı.

Törende konuşan Vali Hasan Karahan, koronavirüs salgını nedeniyle kura çekiliş programını dar kapsamlı yaptıklarını belirtip, "Hak sahibi vatandaşlarımız 1-2 ay içinde yeni evlerine taşınacak. Depremzede vatandaşlarımız için evler 1 yıl gibi sürede tamamlandı. Evlerini kendileri yapıp, yardım alan vatandaşlarımız da var. Onlar da fikir değiştirirse, kontenjan ev ayırdık. TOKİ'deki konutlarımızdan yeterince yer ayrıldı. Şartları ve fiyatları çok uygun. Uzun vadeli 700-800 TL aylık ödeme ile sabit ödeme şeklinde olacağı için de çok avantajlı" dedi.

Konuşmanın ardından TOKİ Afet Konutlarının kura çekilişi gerçekleştirildi. 130 hak sahibinin konutları belirlendi. Çekilişin ardından Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri TOKİ Afet Konutlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA