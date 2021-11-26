Depremzedelerin ihtiyaçları Erzurum Valiliğinin koordinasyonunda gideriliyor

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (Habermetre) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5, 1 ve 4, 7 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Valilik koordinesindeki ekipler, depremden etkilenen mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Hasarlı evlerine giremeyenlere teslim edilen çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Depremzedelere bugüne kadar 72 konteyner ve çadır, 48 hayvan çadırı, 355 gıda ile 155 hijyen kolisi, 50 ton kömür, 115 soba, 48 çarşaf takımı ve battaniye verildi.

Ayrıca Türk Kızılay tarafından 3 bin kişilik sıcak yemek ve çay ile 500 ekmek dağıtıldı. Ekipler, konteynerlerin elektriklerini de bağlayarak su ve kanalizasyon çalışmalarına başladı.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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