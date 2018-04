Depremzedelere Psikososyal Destek

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde depremin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan psikososyal destek çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Sosyal destek uzmanlarından oluşan 46 kişilik ekip, Samsat'ta depremden etkilenen vatandaşlarla bire bir görüşerek, sorunlarını dinliyor. Tuttukları notlarla vatandaşların konut, gıda, kıyafet gibi ihtiyaçlarını tespit eden ekipler, konuyu Adıyaman Valiliği bünyesindeki deprem kriz merkezine ileterek, çözümüne katkı sağlıyor.

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını çözmek için sahada olduklarını söyledi.

Sarsıntının meydana gelmesinin hemen ardından sahaya çıktıklarını ve herkese ulaşmaya gayret ettiklerini belirten Çelik, "Dokunmadık yer ve yürek bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belli bir plan dahilinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, depremin etkisini atlatmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Deprem sadece mimariyi değil, insanların psikolojilerini de bozuyor. Bizler de bu durumu atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ciddi bir gayret içerisindeyiz. Depremzedeleri ziyaret ederek, vatandaşların talimatlarını alıyoruz. Artık onlar bizlere talep etme içerisinde değiller. Bizler onların yanına gidiyoruz. Onların taleplerini dinliyoruz. Vatandaşların ekonomik, gıda ya da farklı istek ve görüşlerini alıp, ilgili birimlere iletiyoruz. Hükümetimiz, dünden itibaren sahadalar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Samsatlı kardeşlerimizin hayata entegre olmaları için elimizden geleni yağacağız. Umarım bir daha buna benzer bir durum meydana gelmez."

Depremzedelerden Hasan Özbey de devletin çalışanlarının kendilerini ziyaret etmelerinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Evlerinin yıkıldığını bu yüzden ev istediklerini aktaran Özbey, "Sanki her an deprem olacak gibi bir his var içimizde ancak devletin yanımızda olması çok güzel." dedi.

Vatandaşlardan Nilüfer Şahin de deprem korkusuyla yaşadıklarını aktardı.

Deprem bölgesinde yaşamak istemediklerini dile getiren Şahin, buna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.