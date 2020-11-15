Depremzedeler için yapılan konteyner kente ilk 28 konteyner getirildi

Depremzedeler için yapılan konteyner kente ilk 28 konteyner getirildi İZMİR'de yaşanan 6.6'lık depremden sonra evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin konaklamaları için Bayraklı'ya kurulan konteyner kentte çalışmalar hızla sürüyor.

Depremzedeler için yapılan konteyner kente ilk 28 konteyner getirildi

İZMİR'de yaşanan 6.6'lık depremden sonra evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin konaklamaları için Bayraklı'ya kurulan konteyner kentte çalışmalar hızla sürüyor. Şu ana kadar 21 metrekarelik 28 konteynerın getirildiği 46 bin metrekarelik alana, toplamda 550 konteyner getirilmesi planlanıyor.

Seferihisar merkez üssünde gerçekleşen 6.6'lık deprem sonrasında evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir kısmı çadır kentte konaklamaya devam ederken, bir kısmı ise evlere taşınmaya başladı. Depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi'nde kurulmaya başlayan konteyner kente ise, şu ana kadar 28 konteyner getirildi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği 46 bin metrekarelik alana yakın zamanda, Erzincan, Batman ve Afyon'dan 78 konteynerın daha gelmesi planlanıyor. Toplamda 550 konteynerın yerleştirileceği alanda, depremzedeler için tüm olanaklar sağlanacak. 21 metrekareden oluşan konteynerların her birine koyulan elektrikli sobayla ısınma ihtiyacı giderilirken, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak. 1 oda, salon, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerlar, yakın zamanda depremzedeleri ağırlamaya başlayacak. Konteyner kentteki çalışmalar, AFAD koordinatörlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteği ile devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU