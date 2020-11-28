Depremzede hayvanlara kucak açtı
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Depremzede hayvanlara kucak açtı

28.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:41
Depremzede hayvanlara kucak açtı

AHBAP Derneği ile yardım çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, depremzede hayvanların bakımı için İzmir'e gideceğini söyledi: "İzmir'deydim, İstanbul'a günübirlik geldim. Yarın döneceğim, 1 hafta kadar daha İzmir'de olacağım. Enkazdan çıkarılan 88 kedi ve 13 köpeği alıp çiftliğime götürdüm.

AHBAP Derneği ile yardım çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, depremzede hayvanların bakımı için İzmir'e gideceğini söyledi:

 "İzmir'deydim, İstanbul'a günübirlik geldim. Yarın döneceğim, 1 hafta kadar daha İzmir'de olacağım. Enkazdan çıkarılan 88 kedi ve 13 köpeği alıp çiftliğime götürdüm. Bakımlarını orada yapıyoruz."

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Kaynak: Hürriyet

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