Depremzede çocukların yüzünü oyuncakla güldürüyor

19.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:54

Adana'da, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla Türkiye'nin farklı noktalarından gönderilen oyuncakları toplayan Seyfettin Alpaslan, Elazığ'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürüyor.

Adana'da kuru temizlemecilik yapan ve zaman zaman çeşitli hediyeler sunduğu çocuklarca "Seyfettin ağabey" diye anılan Alpaslan, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.

İş yerine bırakıldıktan sonra sahiplerince teslim alınmayan halı, yorgan ve battaniyeleri de tekrar temizleyerek paketleyen Alpaslan, sosyal medya üzerinden de hayırseverlere ulaşarak oyuncak topladı.

Alpaslan, halı, yorgan ve battaniye ile oyuncakları aracına yükleyerek Elazığ'ın Sivrice ilçesine gitti.

Buradaki depremzedelere topladığı malzemeleri dağıtan Alpaslan, yaklaşık 1000 çocuğa da oyuncak hediye etti.

Depremzede çocukların yüzünü güldüren Alparslan, aileleri de destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Tekrardan bir kampanya yapmayı düşünüyoruz"

Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'daki depremin ardından hayırseverler olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Depremzedelerin acılarını paylaşmak için yardım topladığını aktaran Alpaslan, şöyle konuştu:

"Adana'da kuru temizleme ve halı yıkama işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık bir senedir halılarını, battaniyelerini ve yorganlarını almayan müşteriler vardı. 'Bunları nasıl değerlendiririz?' diye düşündük. Tekrar temizleyerek paketledik. Yaklaşık 50 battaniye, 50 yorgan ve 100 halıyı arabamıza yükledik. Sosyal medyadan da daha önce yaptığım gibi bir kampanya başlattım. İstanbul'dan ve Trabzon'daki hayırseverlerden destek istedim, yaklaşık 1000 oyuncak topladık. 1000 çocuğun bir anlık sevinci olabilmek için yola çıktık. Yardım malzemelerimizi onlara teslim ettik."

Alpaslan, özellikle kırsal kesimdeki çocuklara ulaşmayı amaçladıklarını aktararak, "O anki sevinçleri mutlulukları her şeye bedeldi. Çok sevindiler, Adana'dan hediye getirmemizi hoş karşıladılar. Oradaki çocuklara bir daha hediyeler götürmek istiyoruz. Tekrardan bir kampanya yapmayı düşünüyoruz. En kısa sürede oradaki çocuklara bot ve kıyafet götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA