Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 8 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali
30.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:19
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina yıkıldı. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.
BİNANIN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ
Bayraklı ilçesi, Sakarya caddesinde 8 katlı bir bina çöktü. Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 120 KİŞİ YARALANDI
Öte yandan, AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre İzmir'de 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.