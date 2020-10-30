Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 8 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina yıkıldı. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.

BİNANIN DEPREMDEN ÖNCEKİ HALİ

Bayraklı ilçesi, Sakarya caddesinde 8 katlı bir bina çöktü. Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Binanın yıkılmadan önceki hali

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 120 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, AFAD'dan yapılan ilk açıklamaya göre İzmir'de 1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.