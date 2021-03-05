Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi

05.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:45
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi

İzmir'deki depremde enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon konuşmasıyla depremin sembolü olan Buse Hasyılmaz, Nurullah Yalçın ile dünyaevine girdi.

İzmir'deki depremde enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon konuşmasıyla depremin sembolü olan Buse Hasyılmaz, Nurullah Yalçın ile dünyaevine girdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, diş kontrolü için gittiği Rıza Bey Apartmanı yıkılınca Buse Hasyılmaz enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin kurtarmak için yoğun uğraş verdiği Hasyılmaz, enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşmuştu. Bakan Pakdemirli'ye, "Ben kedi sesi çıkarayım, siz de köpekleri salın beni bulsun" sözleri ile depremin sembolü haline gelen Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Depremin sembollerinden olan Hasyılmaz, depremden 5 ay sonra Nurullah Kılıç ile İzmir Bornova'da evlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit cenazelerine gitmesi sebebiyle nikaha katılamazken, onu eşi Ahu Pakdemirli temsil etti. Çiftin nikah şahitliğini Ahu Pakdemirli ve Levent Maden yaptı.

"Ona hayat borçluyum"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Buse Hasyılmaz, "Bakan bey gelmediği için üzüldüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona hayat borçluyum, minnetarım. Nikahımıza eşi geldiği için çok mutluyum" dedi. Hasyılmaz'ın eşi Nurullah Kılıç da, "Üzüntümüz vardı ama inşallah kötü günler geride kalacak. Bir ömür mutlu olmak istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi
Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Taşdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:48:15. #1.15#
title