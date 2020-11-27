Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin
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Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin

27.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:57

Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin 4,7'lik depremle birlikte eski çatlaklar derinleşti Malatya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy'de bazı kerpiç evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu.

Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin

4,7'lik depremle birlikte eski çatlaklar derinleşti

MALATYA - Malatya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy'de bazı kerpiç evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu. AFAD'ın açıkladığı merkez üssünün hemen yanı başında yer alan Uluköy sakinleri ise tedirgin olduklarını söyledi.

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AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 şiddetindeki depremin ardından bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı. 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluşan çatlakların daha da derinleştiği depremin merkez üssüne en yakın mahalle olan Uluköy Mahallesi'nde de küçük çaplı çatlaklar meydana geldi.

Deprem sonrası panikle kendilerini dışarı atan Uluköylüler, depremin şiddetli yaşandığını söyledi. Depremde can ve mal kaybının olmadığını söyleyen vatandaşlar, sadece bazı kerpiç evlerde sıva çatlağı oluştuğunu dile getirdi. Şu an için tedirgin olduklarını da söyleyen bölge halkı, eve girmeye korktuklarını ifade etti.

Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin
Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin
Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin
Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin
Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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