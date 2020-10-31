Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi
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Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi

31.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:03

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından denizin yükselmesi limanda bulunan birçok teknenin zarar görmesine neden oldu. Depremin yol açtığı tahribatın boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede denizin taşmasından dolayı ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, belediye ekipleri ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

YAN YATAN TEKNELER, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı. Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı. Yan yatan tekneler ve sulara kapılan bazı araçlar,drone ile görüntülendi.

Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi

''ÖNÜNE NE GELİRSE ALDI GÖTÜRDÜ''

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden 68 yaşındaki Deniz Tufan, o esnada deniz kenarında olduğunu belirterek, "Bir baktım koca denizde su yok, ne olduğunu anlamadık. Öyle bir su geldi ki caddelerin içerisine. Patlamış su borusu gibiydi. Önüne ne gelirse aldı götürdü. Ben de suya kapılıp direğe çarptım." dedi.

Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi

''GEMİLER HALATLARINI KOPARIP GİTTİ''

80 yaşındaki yaşlı bir kadın ise "Çocuklarımla oturuyordum. Öyle bir facia ki anlatamam. Gemiler halatlarını koparıp gitti. Bir baktım su üzerimize geldi. Kaçamadık. Her caddeden su geliyordu. Düşe kalka kendimizi zor bir yere attık. Sabaha kadar da dışarıda yaşadık." diye konuştu.

Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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