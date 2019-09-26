Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı

26.09.2019 19:54

Sunuculuğunu İnci Ertuğrul'un üstlendiği Gerçeğin Peşinde programının stüdyosunda korku dolu anlar yaşandı. Programa katılanlar, merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki depreme canlı yayın esnasında yakalandı. 13:59'da meydana gelen deprem, stüdyoda bulunan seyircileri panikletti. Programın sunucusu İnci Ertuğrul ise, o anlarda soğukkanlılığını koruyarak seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.

"LÜTFEN SAKİN OLALIM"

Ertuğrul, deprem sırasında sakin kalmayı başararak, "Bir deprem kuşağı üzerindeyiz ve deprem bizim gerçeklerimizden biri ama paniğe kapılırsak yanlış yaparız. Lütfen sakin olalım. Paniğe kapılmayalım. Korkmayın lütfen." ifadelerini kullandı. Ertuğrul'un soğukkanlılığı ise seyircilerden büyük takdir topladı.