Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor
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Deprem, Elazığ, Güncel

Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor

Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor Elazığ'da meydana gelen depremin ardından evleri ağır hasar alıp yıkılan Milli Kick Boksçu Zelal Şengür ve sporcu kardeşleri, yeni madalyalar için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

09.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:23
Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor

Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından evleri ağır hasar alıp yıkılan Milli Kick Boksçu Zelal Şengür ve sporcu kardeşleri, yeni madalyalar için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

25 yaşındaki Milli Kick Boksör Zelal Şengür ve ailesinin kaldıkları ev, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ağır hasar aldı. Ağır hasarın ardından bir daha evlerine giremeyen Şengür ailesi, spor salonunda ve yurtlarda ikamet etmeye başladı. Kiralık olarak az hasarlı bir eve yerleşen Şengür ve 5 kardeşi depremin etkisinden profesyonel olarak yaptıkları sporla atlatmaya çalışıyor. Şuana kadar yaklaşık 50 madalya kazanan kardeşler, bunlara yenilerini eklemenin çabasını veriyor.

Deprem günü çok korktuklarını belirten Milli sporcu Zelal Şengür "Antrenmanımızı bitirdikten sonra kardeşlerimi eve bıraktım, tekrar salona döndüm. Bayağı hastaydım o gün hastaneye gideyim diye düşünmüştüm. Antrenörümle konuşurken bu hadiseyi o sırada deprem oldu. Ben geçer diye düşündüm en başta, madalyalara baktım ama durmadı daha şiddetlendi. Salonu terk ettik hemen terliksiz bir şekilde dışarı çıktık. Direk kardeşlerim, ailem aklıma geldi . Daha yeni eve bırakmıştım onları ve her yer düz olmuştur hissi oluştu bende. Aramaya çalıştım ama telefon da çekmedi. Evimiz bayağı bir hasar almıştı ve daha sonra da yıkıldı. 1. ve 2. katlar kolonlarıyla birlikte patlamıştı zaten. Tahliye ettik biz de evimizi. Kiralık olarak bir eve taşındık ama o da hasarlı. Mümkün olduğunca eve girmemeye çalışıyoruz. Zaten ilk günler de spor salonunda kalıyorduk"dedi.


"Çocuklar eskisi gibi gayretli değil"

Depremden kardeşlerinin aşırı derecede etkilendiğine dikkat çeken Şengür, "En ufak bir sarsıntıda, rüzgar kum torbalarına vursa bile korkuyoruz deprem oluyor diye. Antrenmanlarla psikolojimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarda dahi çocukların donuk olduğunu fark ediyorum. Eskisi gibi gayretli olmadıklarını, her an deprem olacakmış gibi hareket ettiklerini gözlemliyorum. Onu aşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, maçlara hazırlıyoruz çocukları. Depremden sonra imkanlar dahilinde bir grubu Antalya'ya götürdük. Şimdi yeni şampiyonalara hazırlanıyoruz. Çocukları bir şekilde motive etmeye çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.


Kardeşler deprem psikolojisini atlatamıyor

Türkiye şampiyonalarına hazırlıklarının devam ettiği ifade eden kardeşlerden Kevser Şengür (18), "Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Depremden sonra biraz açığımız oldu. Eve gidemedik eşyalarımızı almaya, salonda bir hafta kalanlar olduğu için ara verildi. Şimdi yeni yeni başladık. Antrenmanlarda bir sıkıntımız olmuyor ama antrenman bitince yine deprem geliyor aklımıza" şeklinde konuştu.

Depremden 3-4 gün sonra maça çıktığını ifade eden 15 yaşındaki Deniz Şengür ise "Antalya'da çok şükür 3. oldum. Şimdi de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Nisan ayında maçlarımız olacak hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Antrenman yapınca depremi unutuyoruz"diye konuştu.

Ailenin en küçüğü 10 yaşındaki İbrahim Ata Şengür'de, "Antrenmanımızı yaptıktan sonra ablam bizi eve bıraktı. 10-15 dakika geçtikten sonra deprem oldu. Biz önce çatıya çıktık. Durduktan sonra aşağı indik. Çok korktuk. Zelal ablam bize deprem korkusunu atlatmamız için antrenman yaptırıyor. Maçlara hazırlanıyoruz"diye konuştu

Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor

Kaynak: İHA

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Depremin evsiz bıraktığı sporcu kardeşler, yeni madalyalar için antrenmanı bırakmıyor

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