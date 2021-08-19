Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
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Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Güncel

MUŞ'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 2 bin 394 kişi, depremin yıl dönümünde anıldı.

MUŞ'un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 2 bin 394 kişi, depremin yıl dönümünde anıldı. Depremin unutulan bir gerçek olduğunu söyleyen Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, "Deprem gerçeğini sık sık hatırlamamız lazım. Depremsiz yaşamak en büyük temennimiz. Ama bilinçli olmak zorundayız" dedi.

Varto'da 19 Ağustos 1966 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 bin 394 kişi, depremin 55'inci yıl dönümünde Varto Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte anıldı. Federasyon Başkanı Mehmet Soydan, insanların deprem konusunda bilinçli olmaları gerektiğini söyledi. Depremde bin 747 kişinin de yaralandığını belirten Soydan, "Deprem unutulan bir gerçek. Bunu zaman zaman vatandaşlarımıza hatırlatmamız ve unutturmamız gerekiyor.19 Ağustos'ta yaşanan Varto depreminde ve diğer depremlerde yaşamını yitirenleri saygı ile anıyorum. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bir daha deprem yaşamamak en büyük temennimizdir" diye konuştu.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR'Varto'nun Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktada olması nedeniyle riskli bölgede bulunduğunu söyleyen Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Beyazgül, "Neredeyse insanlarımızın yüzde 90'ı deprem bölgesinde ikamet ediyor. Bu noktada deprem ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincini geliştirmek zorundayız. Yaşanacak olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının hazırlıklı olması lazım. Bu anlamda bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Bunun için hepimize düşen görevler var. Hedefimiz 'Deprem öldürmez, bina öldürür' sözünü aklımızdan çıkarmayarak hem kamu hem de özel sektör olarak yapacağımız tüm binaların kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Riski azaltabilirsek can kaybı ve maddi kayıpları engelleyebiliriz" dedi.

Varto depremini birebir yaşadığını anlatan İbrahim Aktaş ise, "Ben depremi birebir yaşayanlardan biriyim. Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın, çok kötüydü. Varto ilçesinden Türkiye'nin her yerine yatılı okullara öğrenci gönderdiler. Yardımlar yapıldı" diye konuştu. 


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
Depremin 55'inci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Çelik

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