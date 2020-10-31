Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler

Bu akşam gökyüzünde gerçekleşecek olan ve 'mavi ay' olarak adlandırılan dolunayı yorumlayan ünlü astrolog Aysun Koç, dolunayın depreme etkisini de değerlendirerek "İzmir'den sonra, 16 Kasım'a kadar deprem riski devam ediyor maalesef" dedi.

Bu gece Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek. Bu çok nadir görülen olayın İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremle ilgisi olup olmadığı sorusunu ünlü astrolog Aysun Koç yanıtladı.

İşte Aysun Koç'un konuyla ilgili değerlendirmesi;

"31 Ekim 17:49'da Boğa burcunun 08:38 derecesinde bir Uranüsyen Mavi Dolunay gerçekleşecek. Normalde bir ayda tek dolunay olur. Nadiren 2 dolunay olur. Bu nedenle bu ay olan ikinci dolunaya Mavi Dolunay diyoruz. Türkiye haritasının 12. evinde gerçekleşen dolunay İstanbul için 1. evde gerçekleşecek.

"16 KASIM'A KADAR DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Uranüs'le tam kavuşum halinde gerçekleşeceği için; beklenmeyeni bekle diyor adeta. Uranüs Boğa burcunda ve bu dolunayda başrolde olduğu için deprem zaten en belirgin etkisi. İzmir'den sonra, 16 Kasım'a kadar deprem riski devam ediyor maalesef. İkinci problemli konu olarak; Mavi Dolunay 12-6 aksında olduğu için, Covid 19 sebebiyle hastanelerin daha çok dolacağını öngörebiliriz. Hapishanelerle ilgili gelişmeler de olabilir. Üçüncüsü ise; maalesef ekonomik dengesizliğin devam etmesi. Ülke olarak gizli düşmanlıklara maruz kalabiliriz.

"EN SERT DOLUNAYLARDAN BİRİNİN ETKİSİNDEYİZ"

Bireysel anlamda evlilik ve ortaklıklarla ilgili ilişkileri ani sınavlar bekliyor. Bu etki İstanbul için daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Doğru iletişim kurarak sorunları daha hafif atlatma ihtimali var. Aile, ev ,emlak konularında ise; bazı hayal kırıklıkları söz konusu. Kendinizi adayarak emek verdiğiniz bir konu varsa da; aniden güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır baktığım en sert dolunaylardan birinin etkisindeyiz. Değişime direnmenin bir netice vermeyeceğini deneyimleyeceğiz. Toplumun yüzde 80'ini olumsuz etkileyecek bu dolunay diğer yüzde 20'ye ise iyi gelecektir. Bu dönemi kolay atlatabilmek için; her zamankinden daha temkinli, sakin ve mümkün olduğunca izole geçirmek en iyisi. Bazı ani gelişen konularda da, değişen şartlara uyum sağlamaya çalışmalısınız.

HANGİ BURÇ NASIL ETKİLENECEK?

Mavi Dolunay'dan en çok etki alacak burçlar; Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burcunun ilk on beş gününde doğanlar. Dolunay'dan genel anlamda daha iyi etki alacak burçlar ise; Oğlak ve Başak burçları."