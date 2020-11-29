Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor

29.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:55
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, depremde enkaz altından kurtarılan evcil hayvanları rehabilite ederek yeni sıcak yuvalarına kavuşturuyor.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, depremde enkaz altından kurtarılan evcil hayvanları rehabilite ederek yeni sıcak yuvalarına kavuşturuyor. Bu kapsamda 386 hayvanın tedavi ve bakımını yapan veteriner hekimler, 18 can dostu da sahiplendirdi.

Bayraklı'daki tüm sokak hayvanlarına özellikle soğuk kış şartlarında imkanlar dahilinde her türlü desteği veren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, enkaz alanlarından ve ağır hasarlı binalardan çıkarılan 57 kedi, dört köpek, dokuz kuş ve bir kaplumbağanın sağlık kontrollerini yaptı. 386 hayvanın bakım ve tedavilerini gerçekleştiren ekipler, enkaz bölgesinden çıkarılan 18 kediyi de sahiplendirdi. Bölgede yaşayan sokak hayvanlarına ve çadır alanlarında sahipleriyle birlikte kalan hayvanlara bugüne kadar bin 100 kg kedi ve köpek maması, 104 kutu yaş mama dağıtımı gerçekleştirildi. Çadır alanlarından 50 kutu çorba, 5 bin 50 ekmek, 10 karavan yemek ve 150 kişilik kalan yemekler de STK barınaklarına teslim edildi. Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde halen 36 can dostun tedavisi devam edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanseverleri barınaklardaki can dostları sahiplenmeye davet etti. - İZMİR

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor
Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sincan Belediyesi bu yıl 275 can dostunu sahiplendirdi
Sincan Belediyesi bu yıl 275 can dostunu sahiplendirdi
MSB'den 'Onlar bizim can dostumuz' paylaşımı
MSB'den "Onlar bizim can dostumuz" paylaşımı
Deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ariana Grande Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Tufan Mert Günok Erol Bulut Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:56:03. #1.15#
title