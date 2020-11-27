Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı
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Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı

27.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:44
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı

Malatya'da meydana gelen 4.7'lik deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme çay içerken yakalanan bir vatandaşın ise kaçarken çayının yudumlaması dikkat çekti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7'lik deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAÇARKEN SON YUDUMU DA ALDI

Kameralara yansıyan görüntülerden birinde depreme çay içerken yakalanan 3 arkadaş kaçmaya başladı. Kaçanlardan birinin ise çay bardağını bırakmaması ve son yudumunu alarak kaçması izleyenleri gülümsetti.

Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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