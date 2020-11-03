Depremde kullanılan sarı alüminyum örtü nedir, ne işe yarar? Sarı alüminyum neden kullanılır?

İzmir depreminde olduğu gibi genellikle afet durumlarında kullanılan sarı alüminyum örtü ne işe yarar, neden kullanılır? Termal özelliği bulunan madde, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan vatandaşlar için kullanılarak dikkat çekti. Peki, termal battaniye ne işe yarar, hangi maddeden yapılır?

Sarı alüminyum, sıklıkla afet durumlarında kullanılan bir maddedir. Termal battaniye ve ya örtü olarak da geçen termal ürün, hafif, hacmi düşük ve ısıl ışınımı yansıtmak üzere tasarlanmıştır. İlk olarak NASA tarafından kullanılmıştır. İşte, sarı termal battaniye özellikleri...

SARI ALÜMİNYUM NEDİR?

İzmir depreminde depremzedelerin üzerlerine örtülen sarı madde, ısı kaybını engellemek adına kullanılıyor. Alüminyum madde kullanıldığı bilinen termal battaniye, arama kurtarma ekipleri tarafından kazazedeleri hipotermiden korumak amacıyla kullanılır.

Birkaç mikron kalınlığında alüminyum vb. yansıtıcı bir tabakayla kaplanmış, birkaç mikron kalınlığında naylon örtüdür.

SARI TERMAL BATTANİYE NE İŞE YARAR, NEDEN KULLANILIR?

Oldukça hafif ve hacmi düşük malzemeden üretilmiş, ısıl ışınımı, yani termal radyasyonu yansıtmak üzere yansıtıcı bir yüzeyle kaplanmış ince örtü veya çarşaf benzeri malzemedir. Üreten firmaların adlarıyla anılan battaniyeler, acil durum battaniyesi, ilk yardım battaniyesi, uzay battaniyesi veya şok battaniyesi gibi isimlerle de anılır.

İlk olarak NASA tarafından uzay mekikleri ve uzay istasyonlarının ısı yalıtımını sağlamakta kullanıldığı için uzay battaniyesi adını almıştır. Termal battaniye arama kurtarma ekipleri tarafından kazazedeleri hipotermiden korumak amacıyla kullanılır. Bundan ötürü de Türkiye'de arama kurtarma faaliyetleri ve acil durum müdahaleleriyle bilinir ve şok battaniyesi, ilk yardım battaniyesi arama kurtarma battaniyesi veya termal battaniye adları yaygındır.

Termal battaniyeler vücut ısısını korumaya yardım ettiğinden acil durum ekipleri, arama kurtarma ekipleri, askerler, özel harekat birlikleri, dağcılar, kampçılar, dağ - doğa sporları ve bushcraftla uğraşanlar tarafından kullanılır.